🔥 Не отставайте! Следите за всеми изменениями налоговой реформы-2025 в онлайн-режиме

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Положения налоговой реформы-2025 кардинально меняют привычный ход работы бухгалтера. До нового года еще четыре месяца, а в профессиональных кругах уже царит паника. Но самое страшное, что это не конец.

Принятые поправки — только начало. Налоговое законодательство продолжает меняться. Потом трудности проявятся во время перехода на новые рельсы.

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