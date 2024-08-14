У пивоваров появится саморегулируемая организация

Участники пивоваренного рынка собираются создать саморегулируемую организацию (СРО) для решения ключевых задач в отрасли.
«Основная цель создания СРО состоит в консолидации участников рынка и объединении усилий для совместной работы по формированию стратегии развития индустрии. Среди важных задач будущей организации — создание единой площадки для экспертного диалога пивоваров и государства», — сказали в проектном офисе по созданию СРО.
Участники встречи заявили, что по некоторым вопросам им не удастся договориться таким образом, чтобы учесть интересы всех производителей.
Объединение позволит пивоварам бороться с нелегальным сегментом рынка.
Сейчас команда по созданию СРО проводит встречи с профильными ведомствами и региональными производителями пива.
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