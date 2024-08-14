У пивоваров появится саморегулируемая организация

Чтобы бороться с нелегальными производителями, пивовары решил объединиться в СРО и защищать свои интересы.

Участники пивоваренного рынка собираются создать саморегулируемую организацию (СРО) для решения ключевых задач в отрасли.

«Основная цель создания СРО состоит в консолидации участников рынка и объединении усилий для совместной работы по формированию стратегии развития индустрии. Среди важных задач будущей организации — создание единой площадки для экспертного диалога пивоваров и государства», — сказали в проектном офисе по созданию СРО.

Участники встречи заявили, что по некоторым вопросам им не удастся договориться таким образом, чтобы учесть интересы всех производителей.

Объединение позволит пивоварам бороться с нелегальным сегментом рынка.

Сейчас команда по созданию СРО проводит встречи с профильными ведомствами и региональными производителями пива.