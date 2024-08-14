Мосбиржа приостановила торги

С 16:18 мск торговая площадка перестала проводить торги на фондовом рынке.

14 августа с 16:18 мск Московская биржа приостановила торга на фондовом рынке.

«В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа», — говорится на сайте торговой площадки.

Торги возобновят с 17:30. Система будет доступна для снятия заявок.

В последний раз Мосбиржа приостанавливала торги 13 и 14 февраля 2024 года из-за технических проблем с сервером.