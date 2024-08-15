ФНС объяснила, как зарегистрировать бизнес с типовым уставом

Чтобы избежать отказов в регистрации компаний, ФНС создала несколько сервисов, которые позволяют подготовить типовой устав юридического лица.

ФНС начала сокращать случаи отказов в государственной регистрации юридических лиц при их создании.

Сейчас главные причины отказов — несоответствие представленных документов установленным требованиям, неправильное составление учредительных документов, ошибки в заполнении сведений об адресе, некорректное указание кодов ОКВЭД.

«Выбор типового устава позволяет избежать проблем, связанных с разработкой индивидуализированного устава», — сказано на сайте ФНС.

Типовой устав позволяет пользователям ничего не доделывать: документ формируется бесплатно и в электронном виде. Его просто хранить и нельзя потерять. Предпринимателям не нужно платить пошлину за копию устава, а также они могут не приносить документ на регистрацию в налоговый орган.

Все данные представлены в обезличенном виде: в тексте типового устава нет названия компании, ее адреса и информации о размере уставного капитала. Эти сведения будут в протоколах учредителей, в заявлениях на регистрацию и в ЕГРЮЛ.

Создать такой документ можно с помощью электронных сервисов ФНС: «Выбор типового устава», «ФИАС», «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

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