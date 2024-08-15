Минцифры: что чаще всего подписывают в «Госключе»

Министерство цифрового развития привело статистику, какие документы чаще всего подписывают в приложении «Госключ».

Это:

заявления на получение государственных услуг;

кадровые электронные документы;

договоры на оказание услуг мобильной связи;

сделки купли-продажи недвижимости;

заявления на возмещение убытков ОСАГО.

В приложении «Госключ» можно бесплатно создать и использовать электронную подпись, чтобы заключать сделки, подписывать кадровые документы, подавать заявления на налоговый вычет, обращаться в суд и получать другие услуги в своем смартфоне.

Минцифры указало, что за 3 года существования приложения этой возможностью воспользовались почти 13 млн человек.