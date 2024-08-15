Минцифры: что чаще всего подписывают в «Госключе»

Это:
заявления на получение государственных услуг;
кадровые электронные документы;
договоры на оказание услуг мобильной связи;
сделки купли-продажи недвижимости;
заявления на возмещение убытков ОСАГО.
В приложении «Госключ» можно бесплатно создать и использовать электронную подпись, чтобы заключать сделки, подписывать кадровые документы, подавать заявления на налоговый вычет, обращаться в суд и получать другие услуги в своем смартфоне.
Минцифры указало, что за 3 года существования приложения этой возможностью воспользовались почти 13 млн человек.
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