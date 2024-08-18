Создадут единую платформу для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников

Минцифры объединит ведомства для борьбы с мошенниками.

Министерство цифрового развития создает единую платформу для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В ее работе будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.

Платформа позволит:

оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу;

автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций, в том числе мониторинг утечек персональных данных;

бороться с мошенниками в сети заранее — превентивными мерами.

Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 года, уточняет Минцифры.