Центр по внешней торговле при Минпромторге помогает проверить контрагентов из Китая

Китай — стратегический экономический партнер России. Предприятия двух стран развивают внешнеэкономические связи в ряде направлений: от машиностроения и электротехники до химической продукции.

Специалисты Центра по внешней торговле оказывают бесплатную услугу по проверке партнеров из Китая — для комфортного экспорта и импорта продукции.

Если заинтересованы в получении поддержки, вот контакты для связи с Центром: trade@ftac.ru, +7 (968) 406-76-60.

Эти данные Минпромторг привел в своем телеграм-канале.

Отмечено, что информационный отчет не дает заключения о надежности контрагента и возможных рисках сотрудничества с ним, а предоставляет лишь основную информацию об иностранной компании, на основании которой обратившийся самостоятельно принимает решение о сотрудничестве.