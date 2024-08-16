ФНС тестирует новый интерфейс личного кабинета для юридических лиц

ФНС вместе с представителями «Опоры России» проводит тестирование новой визуализации ЕНС в личном кабинете юридического лица.

Интерфейс обновят с учетом потребностей и предложений бизнесменов. Участникам тестирования при авторизации будет доступен баннер с подробной информацией о ЕНС. Это упростит восприятие и анализ информации. Об этом сказано на сайте ФНС.

«"Опора России" проводит большую работу по подготовке предложений и обратной связи по тестированию ЛК для юридических лиц. Очень важно, что ФНС России обращается непосредственно к пользователям-предпринимателям по доработке как визуальной части, так и функционирования ЛК, что позволяет донести нужную информацию непосредственно разработчикам», — сообщил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

В разделе «Расчеты с бюджетом» появится адаптивное управление своим ЕНС, возможность сформировать запросы и выгрузить необходимые данные.

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