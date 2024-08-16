📝 С 1 сентября МЧД + КЭП физлица станут безальтернативным способом подписания документов для сотрудников

С 1 сентября 2024 года квалифицированные сертификаты электронной подписи сотрудников, в которых указаны реквизиты организации, будет нельзя применять во взаимоотношениях от имени компании. Они перестанут действовать 31 августа.
Сотрудники могут получить в удостоверяющих центрах сертификат электронной подписи только как физические лица. Подтверждать полномочия на право подписи электронных документов от лица компании или ИП необходимо с использованием машиночитаемых доверенностей (МЧД).
Срок действия сертификата, как правило, варьируется от 3 до 15 месяцев по выбору заказчика.
Специально для «Клерка» комментирует генеральный директор СберКорус Виталий Тарасов:
«То есть с 1 сентября МЧД плюс КЭП физического лица становятся безальтернативным способом подписания электронных документов от имени компании. При этом оформить сертификат ЭП, который будет применяться в паре с МЧД, можно так же, как и ранее — в любом аккредитованном Минцифры удостоверяющем центре».
Чтобы оформить нужные документы, понадобится заявление на оформление электронной подписи, паспорт, СНИЛС и ИНН. После получения сертификата на рабочий компьютер нужно установить программное обеспечение и плагины для браузеров».
Комментарии1
Шалишь! ЭЦП директора же по-прежнему можно.