Какие товары чаще всего проверяют через приложение Честный ЗНАК: топ-5

Россияне проверили почти 8,4 млн товаров в июле с помощью приложения Честный ЗНАК.

Это почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 млн). В частности, россияне проверили:

одежду — более 2 млн раз;

молочку — 1,7 млн раз;

пиво — 1,1 млн раз;

обувь — 622,9 тыс. раз;

воду — 611,8 тыс. раз.

Эти данные приводит телеграм-канал системы Честный ЗНАК со ссылкой на «Известия».

Реваз Юсупов, заместитель гендиректора ЦРПТ отметил, что самые активные пользователи приложения — жители Москвы и Московской области: в июле они проверили почти 2,5 млн товаров. Также высокий уровень сканирований зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Свердловской и Нижегородской областях.