Счетная палата: в России тормозится внедрение ответственного ведения бизнеса и устойчивого финансирования

В 2015 году члены ООН приняли Цели устойчивого развития (ЦУР) — всего 17 целей и 169 задач. Национальные цели развития России пересекаются с глобальными ЦУР, а соответствующие требования к ответственному ведению бизнеса уже интегрированы в законодательство.

По результатам анализа Счетной палаты (СП) выявились факторы, тормозящие внедрение в России принципов ответственного ведения бизнеса и устойчивого финансирования:

нет нормативного правового акта, устанавливающего основные принципы, понятия, цели, задачи и показатели в этой сфере;

не в полной мере обеспечена информационная открытость деятельности организаций и результатов их воздействия на общество и окружающую среду;

организации сталкиваются с избыточными административными процедурами.

Анализ показал, что информация о мерах госстимулирования и лучших практиках в сфере ответственного ведения бизнеса и устойчивого финансирования размещается на сайтах различных ведомств и организаций — Минэкономразвития, Минпромторга, Банка России, ВЭБ РФ, РСПП и других. Поэтому носит фрагментарный и разрозненный характер.

По мнению СП, для этого нужен единый информресурс. Это способствовало бы повышению информационной открытости и прозрачности результатов воздействия деятельности организаций на общество и окружающую среду.

По итогам анализа СП рекомендовала Правительству: