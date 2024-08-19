Поставщики из Китая просят россиян вывозить товар через третьи страны

Чтобы избавиться от «российского следа» в транзакциях, китайские поставщики просят покупателей из России отгружать товар через другие страны.

С июля 2024 года в логистике с Китаем появились проблемы. Если раньше предприниматели сталкивались с трудностями в оплате поставок через банки КНР, то теперь поставщики начали просить покупателей из РФ делать отгрузку товара через третьи страны.

Представитель «Опоры России» в Китае Илона Горшенева-Долунц сообщила, что ряд китайских поставщиков требуют вывозить товары из стоп-листов в Россию через другие страны. Об этом пишут «Известия».

Условия ужесточились из-за давления Запада на банковскую систему Китая. Некоторые компании опасаются «российского следа» в транзакциях. Новые маршруты перевозок в Россию еще не обкатаны, на их формирование потребуется время.