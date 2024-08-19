Криптобиржу в России могут запустить до конца 2024 года

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца года в России появится собственная биржа криптовалют.

«Надеюсь, что [криптобиржа появится в России] в ближайшее время, может быть, даже уже во второй половине этого года. Поскольку потенциальные участники этого процесса есть, важно их просто, скажем так, протестировать», — сказал Аксаков.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга, который позволит физлицам и компаниям заниматься добычей криптовалют на определенных условиях. Компании и ИП должны быть зарегистрированы в специальном реестре, а физлица смогут майнить без регистрации, если соблюдают нормативы потребления электроэнергии.