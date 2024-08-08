Путин подписал закон о легализации майнинга

Компании и ИП смогут заниматься майнингом, если их внесут в специальный реестр. Майнеры будут предоставлять отчет о добытой криптовалюте.

Президент подписал закон о легализации деятельности по добыче криптовалют.

Майнинг признали составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты. Право вести такую деятельность будет у компаний и ИП, которых внесли в специальный реестр.

Физические лица смогут добывать криптовалюту без нахождения в реестре. Однако им нужно соблюдать лимиты энергопотребления.

Запрещено заниматься майнингом лицам, которых внесли в список террористов и экстремистов, и тем, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за экономические преступления и преступления против государственной власти. Компаниям запрещено добывать криптовалюту, если такие лица учредили их.

В уполномоченный орган майнеры будут предоставлять отчет о получении цифровой валюты и об их адресах-идентификаторах. Это нужно для отслеживания Росфинмониторингом потоков криптовалюты. Операции нельзя совершать с целью отмывания доходов и финансирования терроризма.