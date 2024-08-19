Экспортеры смогут отправлять посылки Почтой России за границу

Для юридических лиц Почта России запустила доставку посылок в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.

Почта России запустила для юридических лиц услугу по доставке посылок за границу с оплатой при получении.

Экспортеры смогут отправить товар в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.

«Почта России помогает российским производителям и ретейлерам развивать свой бизнес. Наложенный платеж увеличивает конверсию в покупку для цифровых площадок — покупатель может проверить товар перед оплатой при получении», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Чтобы воспользоваться сервисом, бизнес-клиентам нужно зарегистрироваться на сайте Почты России, заключить цифровой договор-оферту и заполнить форму. Часть данных загрузится из системы автоматически.