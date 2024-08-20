Как получить налоговую амнистию при дроблении бизнеса: смотрите видео

Разберитесь, как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и какие там есть условия.

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны и касается многих организаций. При этом теперь есть официальное понятие «дробления бизнеса», а также «добровольный отказ» от дробления.

Узнайте, на кого распространяется амнистия и какие есть варианты. Смотрите запись вебинара!

Юрист по налоговым спорам и руководитель компании «TaxPower Николай Визер объяснит: