Статус квалифицированных инвесторам будут присваивать операторы инвестплатформ

Центробанк опубликовал проект указания, по которому присваивать статус квалифицированного инвестора смогут операторы инвестплатформ, информационных систем, которые выпускают и занимаются обменом цифровых финансовых активов (ЦФА).
Сейчас для того, чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно подать заявление брокеру, инвестиционному управляющему, форекс-дилеру и в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (ПИФ).
Также с 1 января 2025 года регулятор повысит имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 до 12 млн рублей. С 1 января 2026 года этот статус смогут получить только те участники рынка, чья общая стоимость активов будет составлять не меньше 24 млн рублей.
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