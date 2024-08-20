Статус квалифицированных инвесторам будут присваивать операторы инвестплатформ

Операторам инвестиционных платформ и ЦФА разрешат присваивать частным инвесторам статус квалифицированных, а с 1 января 2025 года имущественный ценз для этого вырастет до 12 млн рублей.

Центробанк опубликовал проект указания, по которому присваивать статус квалифицированного инвестора смогут операторы инвестплатформ, информационных систем, которые выпускают и занимаются обменом цифровых финансовых активов (ЦФА).

Сейчас для того, чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно подать заявление брокеру, инвестиционному управляющему, форекс-дилеру и в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (ПИФ).

Также с 1 января 2025 года регулятор повысит имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 до 12 млн рублей. С 1 января 2026 года этот статус смогут получить только те участники рынка, чья общая стоимость активов будет составлять не меньше 24 млн рублей.