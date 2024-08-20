Обязательную маркировку смазочных материалов и спецжидкостей для автомобилей начнут вводить с 1 марта 2025 года.

Производители и импортеры смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей обязаны маркировать упаковку ‎и представлять сведения в информационную систему маркировки с 1 сентября 2025 года.

Продавцы, осуществляющие оптовые продажи, должны представлять соответствующие сведения в систему мониторинга с 1 апреля 2026 года.

Маркировать складские остатки смазочных материалов и автомобильных жидкостей, произведенных или ввезенных до 1 сентября 2025 года, необходимо 31 октября 2025 года.