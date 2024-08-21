Как успеть оформить МЧД до сентября: смотрите видео

Электронная доверенность МЧД с 2024 стала обязательной для сотрудников, подписывающих документы от имени компании.

В рамках переходного периода – до 31 августа — еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до 1 сентября 2023 года. Но с сентября эта временная мера прекращает свое действие.

На вебинаре эксперт по МЧД и ЭДО компании «Платформа ОФД» Денис Воробкало объяснил, как работает МЧД и кому нужна такая доверенность. Какие форматы МЧД существуют и какие возможности дают. Смотрите запись ниже.

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