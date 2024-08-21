Как успеть оформить МЧД до сентября: смотрите видео

Электронная доверенность МЧД с 2024 стала обязательной для сотрудников, подписывающих документы от имени компании.
В рамках переходного периода – до 31 августа — еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до 1 сентября 2023 года. Но с сентября эта временная мера прекращает свое действие.
На вебинаре эксперт по МЧД и ЭДО компании «Платформа ОФД» Денис Воробкало объяснил, как работает МЧД и кому нужна такая доверенность. Какие форматы МЧД существуют и какие возможности дают. Смотрите запись ниже.
Также на вебинаре затронули следующие темы:
Порядок работы с МЧД: практика заказа, создания, перевыпуска доверенности.
Какие есть ограничения при создании МЧД на сайте ФНС.
Обзор «Платформы МЧД» и возможности работы с ЭДО, цифровой маркировкой. Как правильно настроить.
Начать дискуссию