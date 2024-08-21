Как грамотно и в нужные сроки ответить на требование ФНС

Научитесь отвечать на требования ФНС, разберитесь какие требования незаконны, а также в какие сроки и что представлять. Смотрите видеозапись вебинара!

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Многие бухгалтеры теряются: как правильно отвечать? Если требование незаконно, можно ли его проигнорировать? А можно ли не представлять какие-то документы?

На эти и многие другие вопросы на вебинаре ответила налоговый адвокат Марина Жирова. Смотрите видео!

Эксперт затрагивает следующие темы: