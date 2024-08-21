Как грамотно и в нужные сроки ответить на требование ФНС

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Многие бухгалтеры теряются: как правильно отвечать? Если требование незаконно, можно ли его проигнорировать? А можно ли не представлять какие-то документы?
На эти и многие другие вопросы на вебинаре ответила налоговый адвокат Марина Жирова. Смотрите видео!
Эксперт затрагивает следующие темы:
Как определить, насколько правомерно требование.
Сроки ответа на требования, как правильно их продлевать.
Что имеют право запрашивать налоговики, а что нет.
Техники написания «отказных» ответов на требования налоговых органов, которые используют налоговые консультанты.
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