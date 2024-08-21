Сервис QIWI Кошелек переехал на новый домен

По новому адресу клиенты QIWI Кошелька смогут подать требования о возврате денежных средств, а также следить за статусом этих документов.

21 августа 2024 года платежный сервис QIWI Кошелек переехал на новый электронный адрес — qiwiwallet.ru. Там кредиторы-владельцы кошельков смогут предъявить требования о возврате денежных средств, а также проверить статус документа, который был подан ранее через сайт QIWI.

«Кредиторам, которые уже предъявили требования к КИВИ Банку, направлять их повторно с помощью обновленного адреса сайта не требуется», — сказано в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Услуги сервиса доступны пользователям старше 18 лет, которые прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с требованиями оферты об использовании QIWI Кошелька.

Остальные владельцы счетов могут составить требования о возврате денег в свободной форме или по образцам, которые размещены на сайте АСВ.