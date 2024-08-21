Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам со 2 сентября: успейте сохраниться!

Российские компании не смогут пользоваться облачными сервисами Microsoft. Уже сейчас стоит скачать все данные из облака.

20 августа 2024 года компания Microsoft отправила партнерам уведомление об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября 2024 года. Решение касается всех каналов лицензирования (Enterprise и CSP).

Облачные сервисы отключат всем юридическим лицам, которые зарегистрированы на территории РФ. Исключение — мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юрлицами за пределами России. Об этом сказано в телеграм-канале «Софтлайн».

Специалисты рекомендуют сохранить все данные из облака Microsoft.