Роскомнадзор: сбой в работе онлайн-сервисов связан с DDoS-атакой

Российские операторы связи попали под DDoS-атаку, которая уже отражена.

21 августа в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также других интернет-сервисов и приложений произошел сбой. Он продлился с 14:00 до 15:00 мск.

«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск, атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — сказали в Роскомнадзоре.

Пользователи сталкивались с проблемами при входе в Википедию, магазин приложений для iOS AppStore, в Steam, GitHub, Roblox и Skype. Сервис «Сбой.рф» для мониторинга работоспособности ресурсов также был недоступен.