Кабмин увеличил размер компенсаций пострадавшим в результате ЧС

На капитальный ремонт жилья, которое было повреждено из-за чрезвычайных ситуаций, выделят по 9 тысяч рублей за квадратный метр.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 21.08.2024 № 1117 о предоставлении социальной поддержки жителям РФ, которые пострадали из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в результате террористических актов.

«Теперь граждане, чье жилье было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. При этом такая доля должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи», — сказано на сайте кабмина.

Размер компенсации на проведение капремонта жилья вырос с 7 до 9 тыс. рублей за квадратный метр.

Размер выплат определяется на основании нормы общей площади жилья для одного человека или семьи, но не больше общей площади утраченного жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади. Параметры по регионам будет определять Минстрой.