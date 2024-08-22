Кабмин увеличил размер компенсаций пострадавшим в результате ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 21.08.2024 № 1117 о предоставлении социальной поддержки жителям РФ, которые пострадали из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в результате террористических актов.
«Теперь граждане, чье жилье было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. При этом такая доля должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи», — сказано на сайте кабмина.
Размер компенсации на проведение капремонта жилья вырос с 7 до 9 тыс. рублей за квадратный метр.
Размер выплат определяется на основании нормы общей площади жилья для одного человека или семьи, но не больше общей площади утраченного жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади. Параметры по регионам будет определять Минстрой.
Комментарии2
С 7 рублей до 9 тысяч рублей?
И ни в чём себе не отказывайте((