Как законно снизить налоговую нагрузку в 2025 году: смотрите видео

Разберитесь с тем, что ждать от налоговой реформы-2025 и от амнистии по дроблению.

Впереди масштабные изменения по налоговой реформе 2025 года, которые касаются всех организаций и особенно тех, кто на УСН. Также нужно разобраться, кого касается амнистия за дробление бизнеса, за какие периоды можно списать долги и что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

Эксперт по налоговой безопасности Анастасия Куприева объяснила, что изменится в 2025 году и как уже сейчас можно перестроить свою работу. Смотрите видеозапись вебинара!

В видео затрагиваем следующие темы: