Как законно снизить налоговую нагрузку в 2025 году: смотрите видео

Впереди масштабные изменения по налоговой реформе 2025 года, которые касаются всех организаций и особенно тех, кто на УСН. Также нужно разобраться, кого касается амнистия за дробление бизнеса, за какие периоды можно списать долги и что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.
Эксперт по налоговой безопасности Анастасия Куприева объяснила, что изменится в 2025 году и как уже сейчас можно перестроить свою работу. Смотрите видеозапись вебинара!
В видео затрагиваем следующие темы:
Разбор налоговой реформы: какие компании теперь будут платить НДС, что будет с лимитами по УСН и налогом на прибыль.
Амнистия за дробление бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.
Сотрудничество с компаниями, которые применяют спецрежимы УСН и ПСН: как налоговая выявляет схемы и как снизить риски дробления.
Будет ли актуальна в новых реалиях франшиза как инструмент снижения налоговой нагрузки.
Создание безНДСных потоков: как это работает и какие компании могут применить этот инструмент.
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