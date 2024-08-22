В системе патентирования появится вознаграждение за изобретение

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил в системе патентирования учитывать вознаграждение тех, кто занимается интеллектуальным трудом и регистрирует свои идеи и изобретения.
«Хочется, чтобы те люди, кто придумал совершенно замечательные изобретения, идеи, продукты интеллектуального труда, получили по заслугам эти доходы, которые должны в их пользу перечисляться», — сказал Мишустин.
Также он предложил Роспатенту помогать предпринимателям и новаторам и упростить процедуру регистрации прав на интеллектуальную собственность. Это позволит достичь лучших результатов в экономическом развитии и росте страны, поскольку сейчас интеллектуальная собственность стала главным экономическим активом во всем мире.
Комментарии1
стесняюсь спросить, как именно упростить процедуру регистрации прав на ИС? да и странно мне, зачем отражать в системе сумму вознаграждения?