В системе патентирования появится вознаграждение за изобретение

Интеллектуальная собственность стала главным экономическим активом, за который борются все страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил в системе патентирования учитывать вознаграждение тех, кто занимается интеллектуальным трудом и регистрирует свои идеи и изобретения.

«Хочется, чтобы те люди, кто придумал совершенно замечательные изобретения, идеи, продукты интеллектуального труда, получили по заслугам эти доходы, которые должны в их пользу перечисляться», — сказал Мишустин.

Также он предложил Роспатенту помогать предпринимателям и новаторам и упростить процедуру регистрации прав на интеллектуальную собственность. Это позволит достичь лучших результатов в экономическом развитии и росте страны, поскольку сейчас интеллектуальная собственность стала главным экономическим активом во всем мире.