Сбер оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства

Банк получил штраф в размере 800 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, а также Сбер должен заплатить 300 тысяч по закону о защите конкуренции.

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовало Сбербанк на 1,1 млн рублей.

Сбер привлекли к административной ответственности по делам о нарушении закона о рекламе и закона о защите конкуренции.

«Поводом к возбуждению дел стали решения антимонопольного органа, в которых установлены нарушения Закона о рекламе. Банк распространял рекламу без согласия абонента, а также включил в договоры банковских услуг обязательное согласие на получение рекламы», — сказано на сайте УФАС.

За нарушение рекламного законодательства банк оштрафовали на 800 тыс. рублей, а за недобросовестную конкуренцию на 300 тыс.