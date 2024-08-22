Глава Минфина: приграничные регионы получат налоговую отсрочку

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин примет решение по отсрочке налоговых платежей для предпринимателей из приграничных регионов.
«Правительство приняло уже по Белгороду решение об отсрочке от уплаты налогов, в приграничных регионах, и на этой неделе председателем правительства дано решение аналогичное решение принять по Курску», — сказал Силуанов.
Также министерство в приоритетном порядке выделит средства на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от ЧС.
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