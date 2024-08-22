Семейную ипотеку распространят на ИЖС со счетами-эскроу

Семьи с детьми смогут получить до 6 млн рублей по ставке 6% на индивидуальное жилищное строительство с применением эскроу-счетов.

Президент Владимир Путин поддержал идею главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной распространить программу семейной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с применением эскроу-счетов.

«Нужно сделать все, чтобы наработанные инструменты по другим направлениям жилищного строительства здесь применялись активно и давали ожидаемый результат», — сказал Путин.

Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Она позволяет семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми получить до 6 млн рублей по ставке 6%. Размер первоначального взноса — 20%. Условия действуют на покупку квартиры в новостройке, готового дома с участком, а также на строительство частного дома.