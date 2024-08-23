По программе долгосрочных сбережений заключили уже больше 1 млн договоров

Власти привлекли по ПДС 50 млрд рублей. Сбережения участников программы планируют софинансировать не три года, а в течение 10 лет.

С начала 2024 года россияне заключили больше 1 млн договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Объем привлеченных средств приблизился к 50 млрд рублей.

Участники программы в 2025 году получат софинансирование от государства, которое увеличит размер сбережений. Сейчас Минфин работает над тем, чтобы создать для работодателей стимулы участвовать в ПДС. Они смогут получать преференции при дополнительном финансировании взносов своих сотрудников. Об этом пишут «Известия».

«Возможность участия работодателей в формировании накоплений граждан предусмотрена законом. Наша задача — сделать так, чтобы бизнесу было выгодно и удобно ей пользоваться. Дополнительное софинансирование взносов работодателем привлечет в ПДС еще больше граждан. Сейчас работаем над этим вопросом», — сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Кроме того, Владимир Путин поручил увеличить сроки государственного софинансирования взносов по программе долгосрочного сбережения с трех до 10 лет. Вложенные средства будут удваиваться, что позволит участникам ПДС сформировать капитал с минимальными усилиями.

ПДС начала действовать с января 2024 года. Россияне могут перевести на счет пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год. Также со взносов доступен налоговый вычет в размере до 52 тыс. рублей в год.