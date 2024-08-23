Успейте купить новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025» по суперцене — 3 690 рублей

Здесь собраны все поправки по НДС, УСН, НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль, отчетности и т. д., с которыми бухгалтер столкнется в 2025 году. Освойте новые правила уже сейчас, чтобы в следующем году работать без стресса.

В 2025 году нас ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет. Изменятся лимиты для перехода на УСН, упрощенцы будут платить НДС, вырастет налог на прибыль и фиксированные взносы, появятся новые ставки и вычеты по НДФЛ.

На изучение этого обширного материала осталось несколько месяцев! Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам и самостоятельно разбираться в сути каждой поправки, мы записали новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025».

Эксперты «Клерка» простым языком расскажут вам обо всех изменения налоговой реформы, объяснят, как с ними работать, и поделятся личными рекомендациями.

Мы обсудим:

изменения в НДФЛ, налоге на прибыль, акцизах, налоге на имущество;

изменения УСН, введение НДС для компаний и ИП на УСН;

новый туристический налог;

амнистию при дроблении бизнеса;

за какие периоды можно списать долги;

что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

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