⚡️ Итоги дня: Сбер обещает 500 тысяч «белым хакерам», в чае нашли пестициды, а в Исландии началось извержение вулкана

Опасные пестициды нашли в чаях «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Роспотребнадзор потребовал срочно изъять их из оборота.

Россияне потратили рекордную сумму на презервативы и противозачаточные таблетки. За первые полгода аптеки заработали 19,3 млрд рублей на средствах контрацепции. Сумма стала максимальной за последние пять лет.

Стоимость путевки в детские лагеря выросла на 15-30%. Руководство лагерей объясняет это инфляцией и дефицитом кадров, из-за которого приходится увеличивать зарплаты персоналу. Спрос на такой отдых упал на 40%.

Вино из недружественных стран будет стоить не меньше 850 рублей. Рост цен связан с повышенными государственными сборами. Новая ставка таможенного сбора составила 25%, а новый минимальный размер ставки вырос до двух долларов за литр вина.

Microsoft впервые за 40 лет уберет «Панель управления» из операционной системы Windows. Также 12 августа в Microsoft решили добавить в список устаревших функций Windows графический редактор Paint 3D. Он будет удален из магазина Microsoft Store 4 ноября 2024 года.

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана Сундхнукур. Высота извержения достигла четырех километров. В ближайшем районе объявили эвакуацию. В ночь на 23 августа в городе объявили чрезвычайное положение.

Сбербанк заплатит до 500 тыс. рублей за поиск уязвимостей в защите банковских сервисов. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе BI.ZONE Bug Bounty.

В Подмосковье запретили использовать первые этажи новостроек под жилье. При новом строительстве и реконструкции в жилых зданиях выше 12 этажей жилые помещения не должны находиться на первых этажах.