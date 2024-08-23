🔥 Такой цены еще не было! Курс «Аналитик 1С» за 9 900 рублей. Старт 1 сентября

Самый дорогой курс повышения квалификации «Клерка» впервые со скидкой -84%. Успейте воспользоваться выгодным предложением. Обучение на курсе стартует 1 сентября.

Суперпредложение от «Клерка» — успейте приобрести наш самый дорогой курс повышения квалификации «Аналитик 1С» по выгодной цене. Такого еще не было! Успейте воспользоваться уникальным предложением и сделать шаг к успешной карьере аналитика 1С.

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в организациях, автоматизирует рабочие процессы и предоставляет результаты клиентам.

Средняя зарплата начинающего специалиста — 50 тыс. рублей, ведущие аналитики 1С зарабатывают от 200 тыс. рублей. Причем, достаточно опыта 1-3 года. Главное в данном случае — качество и удачные кейсы.

На курсе «Аналитик 1С» вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С.

Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

Всего в программе 57 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 84% за 9 900 рублей. Старт потока 1 сентября.

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После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.