Продажа подакцизных товаров не мешает с 2025 года освободиться от НДС на УСН

В отношении освобождения от НДС при реализация подакцизной продукции организацией или ИП на УСН закон 176-ФЗ о налоговой реформе-2025 с изменениями в НК ввел особое правило.

По общему правилу п. 2 ст.145 НК, освобождение от НДС не распространяется на компании и ИП, реализующие в течение трех предшествующих последовательных календарных месяцев подакцизные товары.

Но закон 176-ФЗ внес оговорку: упрощенцы могут применить освобождение от НДС без учета указанного общего правила правила (новый абзац 2).

Таким образом, если на УСН на протяжении всего последнего квартала 2024 года продавали подакцизную продукцию и доходы не превысили 60 млн рублей, положено освобождение от исчисления и уплаты НДС.

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