Ряд компаний получили право сами определять объем раскрываемых данных

Внесены изменения в Указ Президента от 27.11.2023 № 903 о временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и в перечень, утвержденный этим Указом.

Указ Владимира Путина от 22.08.2024 № 725 расширил список компаний, которые самостоятельно определяют состав и объем раскрываемой информации.

В него вошли, в частности, ПАО «Транснефть» и его дочерние компании, ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт» (Ленинградская область) и другие организации.

К сведениям, которые разрешено не раскрывать, с 22 августа 2024 года отнесена информация, подлежащая раскрытию или предоставлению в соответствии с законодательством о естественных монополиях.

Не раскрывать информацию можно из-за санкционных рисков. При этом нужно уведомить ЦБ или ФАС о скрытых данных.