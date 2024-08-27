Что будут проверять налоговики в 2025 году

В чем сотрудники налоговых органов чаще всего обвиняют налогоплательщиков и что можно им противопоставить.

В соответствии со ст. 54.1 НК, налоговые органы доказывают применение налогоплательщиками различных налоговых схем. Налогоплательщики должны, правильно себя защитить и знать, как доказать необоснованность обвинений, и как на них возражать.

Узнайте, кому ждать проверку и какие тенденции наблюдаются по проверкам, чтобы защитить себя и свой бизнес от претензий налоговиков. Приходите на вебинар «Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году» сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Что проверяют и что будут проверять налоговики в 2024-2025 году.

Какие отрасли под прицелом.

Список опасных и безопасных схем налогового планирования

Как защититься при проверке.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!