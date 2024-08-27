Ж/д контейнеры для международной перевозки облагаются НДС 0%

Если компания оказывает услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава или контейнеров для международных перевозок, применяется ставка НДС 0%.

Международной считается перевозка, когда пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами РФ.

Для подтверждения ставки 0% нужно предоставить в ИФНС документы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.07.2024 № 03-07-08/62531.

Подробнее о том, как применять и подтверждать нулевой НДС с учетом налоговой реформы-2025, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо 35 200 рублей.