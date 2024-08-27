Продлен эксперимент с квотами на вредные выбросы

Распоряжение кабмина от 17.08.2024 № 2235-р перенесло окончание эксперимента с 2030 на 2036 год.

Убрали упоминание о компенсационных мероприятиях.

В рамках этого эксперимента другим распоряжением Правительства от 07.07.2022 № 1852-р утвержден перечень городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Это и есть территории эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на основе сводных расчетов загрязнения.

Также на указанный срок продлена реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.