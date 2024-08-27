Банк Точка впервые на рынке запустил бесплатную регистрацию бизнеса на ПСН

Сотрудники банка сами напишут заявление о переходе на патентную систему налогообложения и отправят в налоговую нужные документы.

Банк для предпринимателей и предприятий Точка впервые на рынке предложил бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения. Раньше клиентам предлагали только помощь с выбором системы налогообложения. Об этом сообщает пресс-релиз банка, ест ьв распоряжении «Клерка».

Специалисты банка самостоятельно подготовят заявление о переходе на ПСН и отправят документ в налоговую.

«Одна из ценностей Точки звучит как "Относимся к каждому клиенту как к единственному". Поэтому мы сопровождаем предпринимателя на каждом этапе регистрации бизнеса и упрощаем рутинные задачи, включая выбор системы налогообложения», — сказала лидер направления «Онлайн-регистрация» в Точке Екатерина Симонова.

Бизнес на ПСН освобожден от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество с недвижимости, которое используется при деятельности на патенте. Также ИП на ПСН сдают упрощенную отчетность и могут не вести бухгалтерский учет.

Многим предпринимателям кажется, что патент является самым простым. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но у ПСН тоже есть подводные камни. Узнайте больше о патенте на вебинаре «ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году». Он состоится 3 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Патентная система налогообложения: особенности применения.

Риски применения ПСН для ИП.

Особенности совмещения с другими режимами в 2024-2025 году.

Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.

Ждем вас на вебинаре 3 сентября в 11:00 мск!