Распространяется ли лимит в 10 000 долларов на вывоз наличной валюты на ребенка 14 лет

Указ Президента № 81 от 1 марта 2022 года изменил правила перемещения наличных денег. Так, со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из России иностранную валюту в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов.

В отношении несовершеннолетних нет каких-то особенностей вывоза валюты. Поэтому к детям применяется общий порядок.

Получается, что один взрослый с ребенком 14 лет вправе вывезти не более 20 000 долларов. А два родителя с ребенком могут вывезти совокупно 30 000 долларов.

Кстати, в Казахстане с 15 марта 2022 года тоже запрещено вывозить больше 10 тысяч долларов.