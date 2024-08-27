⚡️ Итоги дня: каждый третий сотрудник плакал на работе, Яндекс Маркет позволил продавцам делать свои карточки товаров, а Notion перестанет работать с 9 сентября

Сервис для создания заметок Notion перестанет работать в РФ с 9 сентября. Все аккаунты пользователей из России будут отключены.

Яндекс Маркет разрешил продавцам создавать собственные карточки товаров. Каждую карточку алгоритмы Маркета оценят от 1 до 100 — чем лучше будет оценка, тем выше товар поднимется в поисковой выдаче.

Каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. С этим сталкивались 57% женщин и 7% мужчин. Чаще других эмоции накрывают менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов из-за проблем в коллективе, непонимания с руководством и сложных проектов.

Telegram могут автоматически удалить с устройств Apple, если его уберут из App Store в рамках судебных решений. Чтобы этого не произошло, требуется изменить настройки и поставить «Нет» в разделе «Удаление приложений».

Сервис Mail.ru провел масштабное обновление. Разработчики убрали из логотипа доменную зону .ru, но при этом добили в цветовую палитру обновленный синий и салатовый оттенки. Также у сервиса появится маскот — белый пес Байт. Он подскажет, как придумать идею или сократить текст с помощью нейросети.

Вышел трейлер сериала «Третье сентября» об известном меме из одноименного хита Михаила Шуфутинского. Исполнитель также появится в кино, он исполнит небольшую роль таксиста в нескольких эпизодах. Премьера сериала состоится 2 сентября.