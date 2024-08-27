⚡️ Итоги дня: каждый третий сотрудник плакал на работе, Яндекс Маркет позволил продавцам делать свои карточки товаров, а Notion перестанет работать с 9 сентября

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Комментарии3
как хорошо, что есть удалёнка, можно плакать каждый день и даже во время работы😁
Если приспичит, в офисе тоже можно поплакать в туалете😀 Мне кажется, на работе не плакал только тот, кто еще не долго работает.
чё-то как-то... так в офисе или в туалете? и зачем идти в туалет если завсегда работало: поплачь - поменьше посс...
Блин.... значит я всё ещё ... не долго!
а кажется....
А вообще ориентировочно долго - это приблизительно в каких масштабах?
Вот говорят, что во времена Советского Союза была известная цифра - больше 25-ти лет тюрьмы не дают. Это доллго ?