Удостоверяющий центр ФНС выдал больше 12 млн электронных подписей

Каждый день в стране выпускают больше 30 тысяч электронных подписей.

С 1 июля 2021 года больше 12 млн предпринимателей и организаций получили электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС. Каждый день в России выпускают свыше 30 тыс. электронных подписей.

«Получить электронную подпись можно как лично в территориальных налоговых органах, предоставляющих данную услугу, или в офисах доверенных лиц УЦ ФНС России, так и дистанционно — с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы», — сказано на сайте ФНС.

Перевыпустить электронную подпись можно без личного визита в налоговый орган. Услугу предоставляют в личном кабинете налогоплательщика. Сервис доступен для юрлиц и ИП, которые ранее уже получали электронную подпись.

Компании подают заявление на перевыпуск подписи в разделе «Заявления. Запросы» — «Электронная подпись (КЭП)». В личном кабинете предпринимателя нужно зайти в раздел «Услуги. Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».