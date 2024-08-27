⭐ Премьера на «Клерке»: новый онлайн-курс «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса»

Мы поможем вам открыть новые возможности для заработка на маркетплейсах, чтобы выйти за рамки бухгалтерского и налогового учета для селлеров. Открыта запись на курс.

Онлайн-курс «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса» можно проходить даже тем, кто раньше не работал с маркетплейсами, но для новичков освоить некоторые навыки и разобраться в понятиях будет непросто. Зато курс идеально подйдет селлерам, бухгалтерам, предпринимателям, которые хотят лучше разбираться в специфике работы с площадками и больше зарабатывать.

На курсе вы изучите юридические аспекты работы с маркетплейсами, научитесь работать с системой «Честный знак», сертификацией и декларированием товаров, сможете защитить бизнес селлера от претензий и рисков. Кроме того вы узнатет о том, как ведется налоговый учет у продавца и научитесь проводить операции по продажам на марктеплейсах в 1С.

Научитесь:

применять инструменты анализа;

выбирать выгодную площадку для торговли и стратегию продвижения в своей нише, которая позволит обойти конкурентов и добиться высокого спроса у клиентов;

решать сложные стратегические задачи для бизнеса — строить финансовые модели и рассчитывать юнит-экономику.

Вы освоите маркетинговые инструменты — узнаете, как составить продающую карточку товара, запустить акцию и эффективно продвигать продукцию. Также научитесь работать со сложными логистическими операциями, фулфилментом и поставками товаров. Узнаете, как правильно вести карточки товаров.

Курс уже открыт для новых учеников, вы можете записать на него прямо сейчас.

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В программе курса 64 видеоурока, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал. Мы собрали топовых экспертов и сделали курс, который погрузит вас в реальные задачи, чтобы вы получили навыки, которые реально востребованы на рынке работодателями.

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.