В ГИРБО надо будет сдавать не только годовую, но и промежуточную бухотчетность

Внесут поправки в нормы закона о бухучете в части государственного информационного ресурсу бухотчетности.

Проект, подготовленный Минфином, опубликован на федеральном портале.

В течение 30 календарных дней после отчетной даты, на которую составлена промежуточная бухотчетность, ее надо будет сдать в ИФНС для размещения в ГИРБО.

При этом от сдачи промежуточной бухотчетности в ГИРБО освобождаются организации, которые составляют ее в случаях, когда обязанность ее представления установлена:

договорами;

учредительными документами;

решениями собственника.

Одновременно вносят поправки в закон о гособоронзаказе. Исполнитель и головной исполнитель должны будут сдавать промежуточную бухотчетность. Правительство определит сроки и отчетные периоды.

Обязанность сдачи промежуточной бухотчетности в ГИРБО касается исключительно тех случаев, когда законодательством установлена такая обязанность, говорится в пояснительной записке.

Единственным законодательным актом, устанавливающим обязанность сдавать промежуточную бухотчетность, является закон о приватизации госимущества. Сдают такую отчетность: унитарные предприятия, АО, ООО, включенные в прогнозные планы приватизации государственного и муниципального имущества.

Новые правила заработают с отчетности 2025 года.