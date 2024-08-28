Число социальных предпринимателей выросло почти до 11 тысяч

Чистая прибыль предпринимателей, которые оказывают социальные услуги населению, выросла на 19,5% до 40,4 млн рублей.

В июле 2024 года в реестре социальных предпринимателей находились 10 988 субъектов. Из них 7 713 индивидуальных предпринимателей и 3 232 юридических лица.

В 2023 году чистая прибыль социальных предпринимателей выросла до 40,4 млн рублей или на 19,5% по сравнению с 2022 годом. Медианная чистая прибыль составила 10,9 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование банка Точка.

«Социальный бизнес набирает обороты. Во многом это связано с региональной поддержкой бизнеса, в том числе с активной работой местных центров инноваций социальной сферы. Эти центры помогают начинающим предпринимателям организовывать коммуникацию между бизнесом и органами власти по поводу разработки и внедрения социальных инноваций; консультируют по вопросам получения грантов, налоговых льгот и вычетов», — говорится в исследовании.

На 322% выросло число социальных предпринимателей в Мордовии и на 294% в Сахалинской области. Аналитики связывают такие показатели с поддержкой бизнеса со стороны местных властей.

Лидирующую позицию по числу социальных предпринимали занимает Московская область, где в этом направлении работают 997 бизнесменов. На втором месте Башкортостан (610 предпринимателей), на третьем — Нижегородская область (458).

В основном такие предприниматели предоставляют персональные услуги, занимаются ремонтом компьютеров, бытовой техники и предметов личного потребления, а также работают как домашние хозяйства с наемными сотрудниками.