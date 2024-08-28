⚡ Будьте готовы ко всем изменениям 2025 года! Суперакция на Клерк.Премиум: только до 30 августа возвращаем безлимитные консультации!

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Изменения в законодательстве — та еще головная боль для бухгалтера, а налоговая реформа-2025 в особенности!

Нужно успеть подготовиться к работе по новым правилам и перестроить процессы. Мы понимаем, как сложно самостоятельно разобраться со всеми нововведениями, поэтому решили вернуть в Клерк.Премиум безлимитные консультации для новых подписчиков. Но поторопитесь — акция действует только до 30 августа!

Покупая подписку Клерк.Премиум, вы получаете:

Консультации — безлимитные ответы на вопросы по бухучету, кадрам, налогам, отчетности и многим другим вопросам (безлимит только при условии покупки подписки до 30 августа!).

Наши специалисты уже изучили новые законы и готовы ответить на все каверзные вопросы. Консультации сопровождаются конкретными рекомендациями для вашего бизнеса, ссылками на нормативные документы, инструкциями по проведению операций в 1С, если необходимо.

Онлайн-курсы по всем вопросам учета и налогов — за короткое время помогают освоить новый участок учета, разобраться в ФСБУ, управленческом учете, исправить ошибки, пройти налоговую проверку или оптимизировать налоги. Все программы уже обновлены по правилам налоговой реформы-2025!

Разборы — закрытые экспертные статьи, мини-курсы и инструкции для использования в работе.

Вебинары. В подписку входит доступ к новым вебинарам — экспертным прямым эфирам и архиву записей.

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Только до 30 августа предлагаем подписку на сервис Клерк.Премиум по суперцене и с уникальным предложением по безлимитным консультациям.

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