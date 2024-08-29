⚡️ Итоги дня: VK собрал крупнейшую библиотеку видеоконтента, во всех поездках будет доступен спутниковый интернет, мошенники крадут деньги через NFC-модуль смартфона

В Центробанке показали, как утилизируют старые банкноты. За пару часов огромный аппарат может уничтожить до 300 тыс. купюр и до 1,5 млрд рублей.

Российские туристы с детьми стали чаще выезжать на отдых за границу : этим летом доля таких бронирований возросла с 16% до 21%.

Спутниковый интернет в поездах и самолетах будет доступен россиянам на протяжении всего пути с 2027 года.

В Омской области разработали законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Штрафы для граждан составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, а на юрлиц — от 100 до 200 тысяч.

VK представил крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в России. Он объединил в едином облачном хранилище видеоконтент платформ VK видео, «ОК.Видео» и «Дзен». Объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 млрд Гбайт.

Поисковые системы начали меньше показывать контент с YouTube и теперь в первую очередь предлагают результаты от российских платформ — таких как Rutube и VK Видео.

Злоумышленники разработали новый способ удаленной кражи денег с банковских карт, используя технологии NFC и устройства на Android. Представляясь сотрудниками спецслужб, мошенники просят поднести банковскую карту к NFC-модулю телефона, а затем делают цифровую копию карты для обналичивания средств.