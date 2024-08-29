Депутаты предложили сделать для родителей выходной на День знаний

Родители получат право уйти с работы для участия в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний.

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении родителям школьников выходного в День знаний.

«Участие родителей в торжественных линейках обучающихся детей имеет важное значение для укрепления института семьи и сохранения продолжительности брака», — сказано в пояснительной записке.

Подобный законопроект уже вносили в Госдуму в 2023 году, однако его отклонили.

Минпросвещения в 2024 году рекомендует проводить торжественные линейки 2 сентября, поскольку 1 сентября выпадает на воскресенье.