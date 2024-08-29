Депутаты предложили сделать для родителей выходной на День знаний

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении родителям школьников выходного в День знаний.
«Участие родителей в торжественных линейках обучающихся детей имеет важное значение для укрепления института семьи и сохранения продолжительности брака», — сказано в пояснительной записке.
Подобный законопроект уже вносили в Госдуму в 2023 году, однако его отклонили.
Минпросвещения в 2024 году рекомендует проводить торжественные линейки 2 сентября, поскольку 1 сентября выпадает на воскресенье.
Комментарии3
Это еще нафига? У нас вон даже алкоголь в этот день не продают, какой смысл то?
о любимое: банкет за счет работодателей🤡
Пилоту самолета в этот день можно выходной. Прекрасно. Практически вся страна будет выходная. На автобусе не доехать и все такое. Пешком пойдут в школу. Заправки не работают. Магазины. У всех дети! Давайте!