Приграничные регионы получат больше 1,1 млрд рублей на медицинскую помощь

Жители Белгородской и Курской областей смогут получить медицинскую помощь по ОМС в других регионах.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение от 22 августа 2024 года № 2258-р. Согласно документу, жители Белгородской и Курской областей смогут обращаться за медицинской помощью в больницы и поликлиники других регионов в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Такой порядок позволит сохранить устойчивость региональных систем здравоохранения при решении внеплановых задач и увеличенной нагрузке и обеспечить медицинской помощью жителей Белгородской и Курской областей в полном объеме», — сказано на сайте кабмина.

На эти цели правительство выделит более 1,1 млрд рублей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. С помощью взаиморасчетов между территориальными фондами ОМС еще больше жителей приграничных регионов смогут получить медицинские услуги.