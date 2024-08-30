❗ ИП-производитель на ПСН может торговать своей продукцией оптом

Оптовая торговля, а также через маркеплейсы не переводится на ПСН. Но одно дело торговать чужими товарами, и другое дело – товарами своего производства.

Разъяснение дает ФНС в письме от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@.

Если у ИП патент в рамках деятельности, относящейся к производственной сфере, он производит продукцию и продает ее. Продажа в данном случае – это часть процесса.

По ГОСТ Р 56639-2015 «Технологическое проектирование промышленных предприятий. Общие требования» производство – это все операции и виды контроля, связанные с получением, приемкой и обработкой исходных материалов, упаковкой, реализацией, хранением и отгрузкой продукции.

Поэтому ИП-производственник на ПСН может продавать свою продукцию в том числе оптом по договору поставки, а также через маркетплейсы. Это не лишит его права на ПСН.